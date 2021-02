Serie C, giudice sportivo: 6 espulsi. 2 turni a Buschiazzo (Casertana) e Maddaloni (Cesena)

A margine della 21^ giornata del campionato di Serie C, ecco i provvedimenti del giudice sportivo, come reso noto dall'Area Comunicazione della Lega Pro.

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 1° Febbraio 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 30 GENNAIO 2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500,00

ANTONIOLI FRANCESCO (CESENA) per atteggiamento irriguardoso verso un ufficiale di gara (r.IV uff., r.c.c.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BUSCHIAZZO MOREL FABRIZIO (CASERTANA) per aver colpito un avversario con una gomitata al volto (r. A.A.)

MADDALONI ROSARIO DAMIANO (CESENA) per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco (r. A.A.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

SEMENZATO DANIEL (BARI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GERMINIO GABRIELE (FOGGIA)

FORESTA GIOVANNI (CARRARESE)

CATANESE GIOVANNI (PONTEDERA)