Serie C, Giudice Sportivo: due turni a Luci della Carrarese. Dieci squalificati per un turno

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C dopo la 34^ giornata di campionato. Sul fronte dei calciatori squalificati è stato comminato uno stop di due turni ad Andrea Luci della Carrarese "per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara (da sommarsi alla squalifica per una

gara effettiva per recidività in ammonizione)".

Una giornata di squalifica è stata, poi, inflitta ad Almici del Palermo, Silva e Possenti del Renate, Pasciuti della Carrarese, Gerardi della Cavese, Della Latta e Hallfredsson del Padova, Cuppone della Casertana, Defendi e Kontek della Ternana