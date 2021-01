Serie C, i risultati dele 17:30: cadono Modena e Carrarese, il Foggia batte la Casertana 1-0

Si sono conclusi gli anticipi di Serie C in programma oggi alle ore 17:30. Nel Girone A la Pro Sesto ha battuto 1-0 la Carrarese grazie al gol di Gualdi all’80’. Nel Girone B, vittorie della Vis Pesaro in casa contro il Modena: decisivo il gol di Di Paola. Successo esterno per la Sambenedettese che si impone sul Gubbio: locali avanti al 18' con Pasquato, 1-1 realizzato attraverso l'autogol di Formiconi e infine rete del sorpasso di D'Angelo nel finale. Nel Girone C. infine, il Foggia si impone sulla Casertana per 1-0 con gol di D'Andrea.