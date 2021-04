Serie C, i risultati delle 17:30: Livorno a valanga sulla Pistoiese, vincono Catanzaro e Fano

Si sono concluse le gare giocate alle 17:30 in Serie C. Nel girone A vittoria di misura della Pro Patria sul Lecco, mentre il Livorno ha travolto 5-0 la Pistoiese. 0-0 tra Novara e Pergolettese. Nel girone B 0-0 tra Cesena e Mantova così come tra Ravenna e Fermana, mentre il Fano ha battuto 2-1 la Feralpisalò. Infine nel girone C vittoria di misura del Catanzaro sul Bisceglie, mentre la Juve Stabia si è imposta per 2-0 sul Potenza.