Serie C, i risultati delle gare delle 15: Novara ko, vince la Feralpisalò. Poker Monopoli

Nelle gare del pomeriggio di Serie C, è arrivata la sconfitta del Novara che è stato battuto in rimonta per 2-1 dalla Pro Vercelli dopo essere rimasto in nove uomini per le espulsioni di Migliorini e Bianchi. Bene la Feralpisalò che ha trionfato per 3-2 in casa dell'Arezzo e il Monopoli che ha battuto 4-2 la Juve Stabia.

SERIE C

GIRONE A

Novara-Pro Vercelli 1-2

17.30 Livorno-Albinoleffe

GIRONE B

Arezzo-Feralpisalò 2-3

17.30 Imolese-Padova

GIRONE C

Monopoli-Juve Stabia 4-2

17.30 Catanzaro-Potenza