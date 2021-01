Serie C, i risultati delle ore 12.30: il Palermo frena ancora, il Modena vince e va al primo posto

Tre gare di serie C già in archivio. Il Palermo non va oltre l'1-1 nel match interno contro il Teramo, mentre Pro Patria e Carrarese si dividono la posta in palio nello scontro diretto. Nel raggruppamento B il Modena vince 2-0 contro il Gubbio e si porta momentaneamente in testa alla classifica. Ecco i risultati delle ore 12.30:

Serie C - girone A

Pro Patria - Carrarese 1-1

Serie C - girone B

Modena - Gubbio 2-0