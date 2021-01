Serie C, la FIGC apre un procedimento sui presunti insulti razzisti in Sambenedetese-Padova

Oggi alle 12:49 Serie C

Come riferisce la FIGC attraverso un comunicato ufficiale, il centrocampista ghanese della Sambenedettese Eklu Shaka Mawuli sarebbe stato vittima di insulti a sfondo razziale in occasione della gara di domenica scorsa contro il Padova: per tale ragione sarà convocato nei prossimi giorni dalla Procura.

Questa la nota:

"Sulla base delle dichiarazioni rilasciate ad alcuni organi di stampa da un dirigente della Sambenedettese, il Procuratore Federale Giuseppe Chiné ha aperto un procedimento sui presunti insulti a sfondo razziale rivolti al calciatore Shaka Mawuli in occasione della gara con il Padova disputata domenica 17 gennaio e valevole per la 19a giornata del Girone B di Serie C.

Il calciatore vittima dei presunti insulti a sfondo razziale sarà convocato nei prossimi giorni in Procura per essere ascoltato".