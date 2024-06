Ufficiale Mawuli rimane all'Arezzo. Accordo col Sudtirol per il prestito con obbligo di riscatto

Shaka Mawuli rimane all’Arezzo.

Il Direttore Sportivo Nello Cutolo ha raggiunto l’accordo con il Sudtirol per l’acquisizione a titolo definitivo, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Con 35 partite disputate e due reti all’attivo il ventiseienne centrocampista ghanese è stato uno dei protagonisti della stagione scorsa e per questo la società si è adoperata per farlo rimanere e per legarlo a titolo definitivo ai colori amaranto. “Ringrazio il Sudtirol per la disponibilità dimostrata e il calciatore che ha manifestato la volontà di tornare a vestire i nostri colori”, commenta il Ds Nello Cutolo.