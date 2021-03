Serie C, la Pergolettese piega la Juventus U23 nel recupero della 30^ giornata

vedi letture

In archivio, con oggi, un primo ciclo di recuperi di gare di Serie C, chiusosi con Juventus U23-Pergolettese: roboante successo della formazione lombarda, che ha battuto 2-4 i bianconeri grazie alle reti di Bakayoko, Faini e Duca, a segno con una doppietta.

Gialloblù per altro sotto di una rete inizialmente, a sbloccare il match era infatti stata la formazione piemontese con Brighenti, cui in un convulso finale ha fatto seguito Alcibiade.

Di seguito, anche la nuova classifica del Girone A:

Como 59*, Pro Vercelli 58, Alessandria 56, Renate 55*, Lecco 52*, Pro Patria 50, Pontedera 48, Juventus U23 46**, Albinoleffe 44, Grosseto 43, Carrarese 40*, Pro Sesto 38, Novara 38, Piacenza 36, Pergolettese 35**, Giana Erminio 34, Olbia 31***, Pistoiese 27**, Lucchese 26, Livorno 18°

* una gara in meno

** due gare in meno

*** quattro gare in meno

° penalizzazione di 8 punti