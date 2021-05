Serie C, oggi si gioca il ritorno del 1° Turno della Fase Nazionale dei playoff. Il tabellone

Si giocherà quest'oggi il ritorno del 1° Turno dei playoff di Serie C.

Sarà questa la gara che deciderà chi andrà avanti nella lotta alla promozione: qualora al termine dei 90' si arrivasse a un risultato di parità, approderà alla Fase Nazionale la formazione meglio piazzata nella regular season.

Di seguito le partire odierne:

GARA 1

Ore 17.30: Bari - Feralpisalò [andata: 0-1]

GARA 2

Ore 17.30: Renate - Matelica [andata: 1-1]

GARA 3

Ore 20.45 (Diretta Rai Sport): Avellino - Palermo [andata: 0-1]

GARA 4

Ore 17.30 Modena - Albinoleffe [andata: 1-0]

GARA 5

Ore 17.30 Sudtirol - Pro Vercelli [andata: 1-2]

2° TURNO FASE NAZIONALE

Alle qualificate dei match odierni, si aggiungeranno le seconde classificate dei tre gironi, ovvero Alessandria, Padova e Catanzaro.

Turno con gara di andata e ritorno (30 maggio e 2 giugno), con le teste di serie più la miglior piazzata in regular season che giocheranno il secondo confronto in casa: se ci fosse un risultato di parità al termine dei 180' andrà avanti la miglior classificata.

FINAL FOUR

Quattro squadre per cullare il sogno Serie B.

Si andrà al sorteggio per stabilire gli accoppiamenti, con le semifinale in programma il 6 e il 9 giugno, poi la finalissima, anch'essa in doppio confronto: l'andata si giocherà il 13 giugno, il ritorno il 16.

In questo caso, qualora i 90' regolamentari terminino in parità, si procederà con i supplementari e, se la parità permanesse, con i rigori.

La vincente approderà in Serie B (dopo sono già approdate Como, Perugia e Ternana).