Serie C, stabilito il calendario dei recuperi dei match rinviati per Covid-19

Riportiamo di seguito il comunicato della Lega Pro, che rende note le date dei recuperi dei match recentemente rinviati per Covid-19: un solo match per il Girone A, due per il Girone C.

Ecco la nota:

"La Lega dispone che le sotto indicate gare, a suo tempo non disputate, vengano recuperate nelle date e con gli orari di seguito riportati:

9a GIORNATA DI RITORNO - MERCOLEDÌ 24 MARZO 2021

GIRONE A

OLBIA - COMO Ore 15.00

8a GIORNATA DI RITORNO - MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021

GIRONE C

CAVESE - POTENZA Ore 15.00

9a GIORNATA DI RITORNO - MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021

GIRONE C

TERNANA - CAVESE Ore 15.00".