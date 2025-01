Ufficiale Sestri Levante, Anacoura lascia dopo 2 anni e mezzo: ha firmato con il Giugliano

Dopo due anni e mezzo con la maglia del Sestri Levante, che lo aveva riportato in Italia dopo le esperienze in Portogallo con Cova Piedade, Martimo ed Estrela Amadora, il portiere Anacoura si trasferisce a titolo definitivo nel Girone C per giocare con il Giugliano. Il classe ‘94 lascia il club ligure dopo 98 presenze e una promozione dalla Serie D alla Serie C. Questa la nota dei campani:

"Il Giugliano Calcio 1928, comunica di aver acquistato a titolo definitivo dall'US Sestri Levante 1919 il diritto delle prestazione sportive del calciatore, classe 1994, Francesco Joyce Anacoura. Il portiere ha firmato un accordo su base biennale".