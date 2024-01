Ufficiale Si chiude l'avventura di Gelli all'AlbinoLeffe. Il difensore risolve il contratto

Serie C

ieri alle 16:21 Serie C

È con una nota ufficiale che l'AlbinoLeffe comunica "di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Jacopo Gelli, difensore classe 2001.

Approdato a Zanica nel gennaio 2022, Gelli ha messo a referto 26 presenze in maglia bluceleste.

A Jacopo un sentito ringraziamento per l'impegno e la professionalità dimostrati e un sincero augurio per un roseo futuro professionale".