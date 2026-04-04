Siracusa, Turati: "Coraggio e spirito, ma troppe disattenzioni"

Dopo il pirotecnico 3-3 tra Siracusa e Atalanta U23, il tecnico siciliano Marco Turati ha analizzato la prestazione dei suoi in conferenza stampa, sottolineando sia gli aspetti positivi che quelli da correggere.

Turati ha riconosciuto l’efficacia degli avversari nei momenti chiave del match: “Hanno sfruttato al meglio le poche occasioni create. Ci sono state piccole ingenuità e disattenzioni sulle palle inattive che hanno portato a tre gol evitabili”.

Il tecnico ha evidenziato come un possibile doppio vantaggio avrebbe potuto indirizzare la gara: “Saremmo potuti andare sul 2-0 e gestire meglio la partita, ma non ci siamo riusciti”.

Nonostante il risultato, Turati ha elogiato la prova offensiva della squadra: “Abbiamo giocato con grande coraggio, creando molte palle gol e iniziative sulle fasce contro una squadra molto strutturata”.

Infine, il tecnico ha voluto rimarcare la mentalità del gruppo: “Sono soddisfatto dello spirito dei ragazzi, anche di chi è rientrato da problemi fisici. Ora restano tre partite decisive: dobbiamo trasformare le buone prestazioni in risultati concreti”.