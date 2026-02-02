TMW
Virtus Entella, Portanova al passo d'addio: il difensore approda al Sorrento
Approda in Serie C Denis Portanova, difensore centrale classe 2001 fratello del centrocampista della Reggiana Manolo.
Stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il giocatore napoletano dall'estate 2024 nelle fila della Virtus Entella in queste ore si trasferirà al Sorrento.
Per il giocatore nella prima parte di stagione appena 7 presenze in Serie B con la maglia dei Diavoli Neri.
