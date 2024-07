Ufficiale SPAL, ecco Radrezza per il centrocampo: ha firmato fino al '26. La nota degli estensi

ieri alle 20:43 Serie C

Come anticipato il centrocampista Radrezza, svincolato dopo l'esperienza al Padova, è un nuovo giocatore della SPAL. Lo comunica il club emiliano con una nota sul proprio sito ufficiale:

"SPAL comunica di aver sottoscritto un contratto biennale, fino al 30.06.2026, con il centrocampista classe ’93 Igor Radrezza.

Radrezza inizia la sua carriera nelle giovanili del Padova, proprio con la Primavera biancoscudata realizza 7 reti in 58 presenze che gli valgono la chiamata in prima squadra e l’esordio in Serie B nella stagione 2011/2012.

320 presenze e 18 goal complessivi che lo vedono militare in diverse squadre del centro-nord Italia: Castiglione, A.C. Monza Brianza, A.C. Renate, Campodarsego, Crema fino a conquistare con la Reggiana la promozione in Serie B nella stagione 2020-21 .

Nelle ultime 2 stagioni torna a giocare per la squadra della sua città con cui colleziona complessivamente 60 presenze, 18 assist e 2 goal".