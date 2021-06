Suditirol, Vecchi verso la Serie B. Il ds Bravo resta e punta Marcolini per la panchina

Dopo l’eliminazione dai play off di Serie C in casa Sudtirol si guarda al futuro con il tecnico Stefano Vecchi che dovrebbe salutare dopo l’ottima stagione appena conclusa. Per il tecnico ci sarebbe il ChievoVerona visto che la Reggiana, che lo aveva sondato, sembra determinata a chiudere con un altro protagonista dell’ultima Serie C come Aimo Diana del Renate. Per sostituirlo sulla panchina altoatesina il nome caldo è quello di Michele Marcolini. Un tecnico stimato dal direttore sportivo Paolo Bravo che, come riferisce Trivenetogoal.it, avrebbe deciso di restare in biancorosso nonostante la corte della Cremonese in Serie B.