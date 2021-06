Reggiana, è Diana l'obiettivo per la panchina. Si può chiudere già domani

Dopo la splendida cavalcata alla guida del Renate per Aimo Diana si aprirà una nuova avventura. Secondo quanto riferito da Sky Sport la Reggiana sarebbe infatti in pressing per l'ex terzino e potrebbe già domani annunciarlo come nuovo allenatore della squadra. Quella contro il Padova di questo pomeriggio potrebbe quindi essere stata l'ultima gara del classe '78 sulla panchina delle Pantere.