Sudtirol, Casiraghi dopo il rinnovo: "Sono felice, ho scelto con il cuore"

Daniele Casiraghi, trequartista e capocannoniere della stagione ormai conclusa del Südtirol, ha esteso il suo accordo con gli altoatesini alla fine del mese di giugno 2024 ed ha poi affidato ai canali ufficiali del club le sue sensazioni: “Sono particolarmente felice di aver prolungato il contratto. Quando mi è stato proposto non ho esitato ad accettare convintamente con l’obiettivo di proseguire e condividere con la società un importante intrapreso. Sono uno che sceglie con il cuore. Quando vedo che c’è la possibilità di operare in un contesto in cui ci sono tanti preziosi presupposti non ci penso un attimo. Qui si può fare bene e spero di restare a lungo”. Il trequartista ha poi aggiunto: “Il prossimo anno cercheremo di migliorare l’annata trascorsa. Non sarà semplice, tuttavia abbiamo il dovere di farlo oltre che la possibilità, in quanto la società ci metterà ancora una volta nelle condizioni migliori. Ci lasciamo alle spalle un campionato condotto al vertice, senza essere riusciti però nell’impresa di vincerlo direttamente. Abbiamo piena consapevolezza delle opportunità che avremo di fronte, quindi in nostro compito sarà quello di rimetterci in gioco per puntare nuovamente ad obiettivi importanti”