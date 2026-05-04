Supercoppa Serie C, date e orari delle ultime due giornate: Vicenza-Benevento su Rai Sport
Dopo la vittoria del Vicenza contro l'Arezzo nella prima giornata di Supercoppa di Serie C, è stato definito il calendario delle ultime due giornate. Di seguito la nota:
In relazione al risultato della gara della 1ª giornata, si rende noto il calendario della 2ª e della 3ª giornata del girone di Supercoppa Serie C Regionale Trenitalia, determinato in applicazione del Regolamento di cui al 224/L del 16.04.2026 di Lega Pro.
2ª GIORNATA
BENEVENTO - AREZZO
Riposa: L.R. VICENZA
3ª GIORNATA
L.R. VICENZA - BENEVENTO
Riposa: AREZZO
Pertanto, si riportano le gare della 2ª e 3ª giornata del girone di Supercoppa Serie C Regionale Trenitalia, in programma nelle date e con gli orari d’inizio sottoindicati:
SABATO 09 MAGGIO 2026
2ª GIORNATA
BENEVENTO - AREZZO Ore 20.30
SABATO 16 MAGGIO 2026
3ª GIORNATA
L.R. VICENZA - BENEVENTO Ore 20.30 Diretta Rai Sport