Ufficiale Taranto, arriva in prestito annuale dalla Ternana l'attaccante Ottavio Garau

Serie C

Oggi alle 14:19 Serie C

La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Ottavio Garau.

Classe 2002, Garau approda in rossoblù dalla Ternana con la formula del prestito. In Serie C, il neo-attaccante rossoblù ha vestito le maglie di Vis Pesaro e Juve Stabia.