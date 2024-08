Ufficiale Taranto, Calvano lascia dopo il caos nel club: risoluzione consensuale

Arrivano i primi addii in casa del Taranto, dopo la notizia del disimpegno da parte del presidente Massimo Giove e l'incertezza societaria: il centrocampista Simone Calvano, arrivato lo scorso anno in casa granata, ha rescisso consensualmente il proprio contratto. Ecco quanto comunica la società; "La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Simone Calvano. Il club rossoblù ringrazia Simone per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune personali e per il prosieguo della sua carriera professionale".

Riecheggia ora il monito lanciato ieri da parte del tecnico Ezio Capuano, che parlando a TMW Radio ha spiegato come ora "tutti vogliano andarsene" e che i calciatori "sono preoccupati" dalla situazione. Lo stesso Capuano però ha poi assicurato: "I calciatori? Li ho sentiti tutti, non li abbandonerò mai. Sono preoccupati, vogliono andare via tutti e io mi sento gravemente responsabile di quanto accaduto, anche se in buona fede".