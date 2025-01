Ufficiale Taranto, ecco il nuovo tecnico: è Pino Murgia. Con lui ci sarà Emiliano Ferrari

Alla fine il Taranto ha scelto Pino Murgia, tecnico esperto reduce dall’esperienza di responsabile della Torino Academy a Sochi in Russia, per guidare la squadra da qui a fine stagione. Al suo fianco ci sarà Emiliano Ferrari che ricoprirà il ruolo di collaboratore tecnico. La nuova coppia debutterà questo fine settimana contro il Trapani allenato da quel Eziolino Capuano che lasciò, non senza polemiche, la panchina degli ionici in estate.

Murgia è stato presentato quest’oggi nella città pugliese e ha parlato così della sua nuova esperienza: “Sono stato attratto dal blasone e dalla storia del Taranto, caratterizzata da 70 anni di professionismo e 31 stagioni in Serie B. - ha spiegato il tecnico come riporta Antenna Sud - Quando arriva una chiamata da un club così importante, non puoi dire di no. Ho preso subito l’aereo dalla Sardegna per essere qui. La storia del Taranto deve essere uno stimolo per tutti, lavoreremo gara dopo gara per raggiungere il massimo possibile”.

Per Murgia si tratta di un ritorno sulla panchina di una prima squadra dopo tante esperienze nelle giovanili o come vice (a Grosseto nel 2022), a distanza di quasi quattro anni quando guidò il Foligno in Serie D (nel 2020/21). Prima di allora aveva allenato Montecatini e Jolly Montemurlo in Italia, mentre all’estero vanta esperienze a Malta (Sliema Wanderers e Birzebbuga St. Peter's), Iraq (Erbil SC) e Romania (Unirea Dej).