Ufficiale Team Altamura, dalla Primavera della Lazio ecco Nazzaro. Ha firmato un biennale

Serie C

Oggi alle 14:11 Serie C

Sistemata la questione dirigenziale già nei giorni scorsi, e nominato ieri il tecnico per la prossima stagione sportiva, che ha segnato il ritorno in Italia di mister Devis Mangia, il Team Altamura ha iniziato la campagna acquisti, per dare forma alla rosa che avrà a disposizione il tecnico. Tra i nuovi volti, il centrocampista classe 2005 Marco Nazzaro, che con il club pugliese - dove arriva dopo cinque anni nelle giovanili della Lazio - ha firmato un contratto di durata biennale.

Questa di seguito, la nota ufficiale del club, diffusa anche a mezzo social:

"𝗠𝗔𝗥𝗖𝗢 𝗡𝗔𝗭𝗭𝗔𝗥𝗢 𝗘’ 𝗨𝗡 𝗡𝗨𝗢𝗩𝗢 𝗖𝗔𝗟𝗖𝗜𝗔𝗧𝗢𝗥𝗘 𝗗𝗘𝗟 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗧𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔

Colpo di mercato del Team Altamura che si è assicurato le prestazioni del giovane e talentuoso centrocampista 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗡𝗮𝘇𝘇𝗮𝗿𝗼 per il Campionato 2025/26 di Serie C.

Nazzaro, classe 2005, approda ad Altamura con un contratto biennale fino al 30/06/2027 e grazie alle sue caratteristiche fisiche e tattiche può giocare sia da mediano che da centrocampista a 2 oppure a 3.

Avellinese di nascita e proveniente dalla Primavera della Lazio negli ultimi 5 anni ha dimostrato di possedere grandi qualità oltre ad indossare la fascia di Capitano e da oggi è a disposizione del nostro tecnico Devis Mangia.

𝗕𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼… 𝗕𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼 𝗡𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗟𝗲𝗼𝗻𝗲!!!".