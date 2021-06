Tensione Padova-Avellino. Il club veneto: "Sdegno e preoccupazione per le parole di Di Somma"

Continua la tensione fra Padova e Avellino, sfidanti nella semifinale dei play off di Serie C. Dopo le accuse sull'arbitraggio da parte del tecnico veneto Mandorlini e quelle sui cori discriminatori da parte del ds irpino Di Somma arriva un comunicato duro da parte dei biancoscudati.

A scatenare la reazione della società patavina un commento, presto cancellato, dello stesso Di Somma che sotto un post Facebook di Padova Goal, in cui erano riportate le parole di Mandorlini in conferenza stampa, ha apostrofato in malo modo ("Quando parli dell'Avellino e di Avellino!!! Lavati la bocca!!! Scemo") il tecnico avversario.

"Il Calcio Padova esprime sdegno e preoccupazione per le parole del Direttore Sportivo dell’US Avellino Salvatore Di Somma che, stando a quanto riportato da alcuni organi di informazione, sui social network si sarebbe rivolto con toni offensivi nei confronti del tecnico biancoscudato Andrea Mandorlini.- si legge nella nota pubblicata dal Padova - La Società biancoscudata in questi giorni si è spesa affinché la semifinale playoff si svolgesse in un clima il più possibile disteso e di collaborazione. Le parole del sig. Di Somma, al contrario, potrebbero esacerbare gli animi e preparare il terreno per un incontro di calcio che con il fair play rischia di avere poco a che fare".