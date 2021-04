Ternana, Defendi: "Raccogliamo i frutti di un lavoro importante svolto negli ultimi tre anni"

vedi letture

Come riferisce ternananews.it, in diretta nel corso della trasmissione Area C di Sky, è intervenuto il capitano della Ternana Marino Defendi. Una stagione straordinaria quella delle Fere, a un solo punto dalla promozione diretta in Serie B: "E' un momento fantastico perché stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro importante che abbiamo svolto negli ultimi tre anni, non solo quest'anno, ma da quando siamo retrocessi. Sono convinto che i risultati arrivano quando c'è voglia di fare, rivincita e determinazione. Quest'anno è la dimostrazione, ma la penso io in questo modo cosi come tutta la società. Io punto di riferimento? Cerco di esserlo, soprattutto per i più giovani, cercando di essere un esempio tutti i giorni in allenamento, cercando di trasmettere la voglia di divertirsi, faticare e raggiungere traguardi ogni giorno. I tifosi? Sarebbe stato bello averli con noi sugli spalti. Abbiamo sempre cercato di regalargli emozioni ai tifosi che non possono venire allo stadio".