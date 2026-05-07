Ternana, fumata nera dopo il primo incontro coi compratori. Ma Bandecchi è fiducioso

Non arrivano buone notizie in casa Ternana sul fronte della trattativa per la cessione del club umbro dopo che nella giornata di ieri era emerso un interessamento concreto. Nella giornata odierna è così andato in scena a Roma un incontro fra il gruppo pronto a subentrare alla famiglia Rizzo e il sindaco Stefano Bandecchi, che sta facendo da regista dell’operazione, che però non ha prodotto i risultati sperati come riporta Tag24 Umbria: attorno al tavolo erano presenti anche l’advisor finanziario che aveva avviato i contatti, l’imprenditore italiano residente in Svizzera e il direttore generale del club rossoverde Giuseppe Mangirano.

Questo primo approccio avrebbe prodotto una fumata nera a causa dell’enorme esposizione debitoria del ramo sportivo della società, un ostacolo che è quello principale da superare per chi valuta di subentrare entro quel 13 maggio quando è in programma l’asta giudiziale. I debiti del club si aggirano attorno agli otto milioni di euro, una cifra che gli acquirenti faticano a comprendere e di cui non vorrebbero farsi carico integralmente visto che sono debiti relativi alla precedente gestione.

“L’imprenditore in questione è serio, valido e capace”, ha spiegato Bandecchi dopo l’incontro sottolineando però che la trattativa non sarebbe ancora conclusa e annunciando un nuovo incontro nelle prossime ore con altri soggetti interessati. Il tempo però stringe e la strada per la Ternana appare ancora in salita.