Ternana, il sindaco sul nuovo stadio: "Progetto di rilancio della città a medio-lungo termine"

Sul progetto del nuovo stadio per la Ternana, come riferisce il Corriere dell'Umbria, si è espresso anche il primo cittadino di Terni, Leonardo Latini. Queste le parole del sindaco: “La Ternana ci ha formalmente consegnato lo studio di fattibilità del nuovo stadio Liberati nell’ambito di un progetto imprenditoriale più ampio e che comporta un notevole investimento economico. Si tratta di un’importante opportunità di sviluppo per la città. Lo faremo da un punto di vista tecnico, così come prescrive la normativa, oltre che considerando la valenza economico e sociale del progetto stesso che s’inserisce in un quadro più ampio di rilancio della città di Terni in prospettiva di medio-lungo termine, per un’auspicabile ripresa post-pandemia. Il nuovo stadio, secondo quanto indicato nello studio di fattibilità si colloca in un’area sulla quale stiamo già intervenendo nell’ambito di un riassetto urbanistico complessivo con la costruzione del nuovo PalaTerni e dove è già stato realizzato il complesso delle piscine dello Stadio”.