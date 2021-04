Ternana, per la B si pensa a un innesto in dirigenza: sondato il romanista De Sanctis

La Ternana in attesa di poter festeggiare il ritorno in Serie B, ormai davvero a un passo, sta già iniziando a programmare la prossima stagione e per questo vorrebbe inserire un nuovo uomo nell’organigramma societario. Si tratta, come riferisce La Repubblica, dell’ex portiere Morgan De Sanctis attualmente in responsabile del settore giovanile (Under 17, Under 18 e Primavera) della Roma e in scadenza di contratto con i giallorossi.