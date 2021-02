tmw Arezzo, niente Gibilterra per Nader. Trasferimento al Glacis saltato per questioni di tempo

vedi letture

Alla fine Aly Nader resterà all'Arezzo fino al termine della stagione. Nonostante le parti avessero trovato un accordo con il Glacis United, club del massimo campionato di Gibilterra, per il prestito fino al termine della stagione del terzino classe 2000 l'affare non si è concluso a causa dei tempi tecnici. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione infatti i documenti erano stati inviati domenica mattina, ma non sono arrivati in tempo per completare il tesseramento, con la finestra di mercato del paese che si è chiusa prima di poter formalizzare il trasferimento. Nader quindi resterà in Italia fino a fine stagione e vedremo se in estate per lui si riaprirà la possibilità di andare a giocare a Gibilterra.