tmw Arezzo, trattativa con il Glacis United per il trasferimento in prestito di Aly Nader

Aly Nader, terzino classe 2000 dell'Arezzo, è in trattativa per il trasferimento al Glacis United, squadra di prima divisione a Gibilterra. Il giocatore della società toscana, nel caso in cui si dovesse trovare l'accordo tra le parti, si trasferirà in prestito.