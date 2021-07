tmw Atalanta, sul giovane Scanagatta ci sono due club di C: Piacenza e FeralpiSalò

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW due club di Serie C si starebbero muovendo per il giovane terzino Edoardo Scanagatta della Primavera dell’Atalanta. Si tratta di Piacenza e FeralpiSalò interessate a prelevare il classe 2002 che può giocare sia come centrale sia come terzino destro.