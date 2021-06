tmw Carpi, scelto il mister: sarà Di Donato. Contratto annuale con opzione

Come ormai è noto, Sandro Pochesci non sarà l'allenatore del Carpi per la prossima stagione: all'annuncio dei giorni scorsi, sta ora seguendo la risoluzione anticipata del contratto, che permetterà poi al mister di optare per altre soluzioni che gli si stanno già presentando.

Gli emiliani, quindi, si sono mossi per il sostituto, che risponde al nome di Daniele Di Donato, reduce dall'esperienza con la Vis Pesaro: come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, per lui contratto annuale, più eventuale opzione.