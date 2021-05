tmw Carpi, Pochesci ha rescisso. Ma non c'è solo l'Ascoli: alcuni club di C sul mister

vedi letture

La decisione è arrivata, mister Sandro Pochesci e il Carpi hanno optato per non proseguire l'avventura insieme: si tratterà adesso per la rescissione del contratto che lega le parti, e che darà modo al tecnico di scegliere un'altra soluzione per la stagione ventura.

Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, non c'è solo l'Ascoli, interessato all'allenatore per la formazione Primavera: il suo profilo è monitorato anche da club di Serie C, ma per ogni progetto futuro si dovrà attendere la fine dei playoff.