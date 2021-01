tmw Casertana, Cuppone nel mirino della Serie B. Ma attenzione all'interesse del Bari

Dodici presenze con cinque gol e un assist per Luigi Cuppone, attaccante classe 1997 in scadenza di contratto con a giugno con la Casertana. Un rendimento che, stando a quanto raccolto da TMW, ha attirato sul giocatore ex Pisa e Monopoli le attenzioni di numero se società fra Serie B e C. Spiccano in particolare Ascoli, Reggiana e Virtus Entella fra i cadetti e il Bari in Lega Pro.