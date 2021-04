tmw Giana Erminio, Marchetti: "Per il rush finale, ripartiamo dai sette risultati utili centrati"

Nell'intervista rilasciata a TMW, il difensore della Giana Erminio Stefano Marchetti ha parlato, tra le altre, del buon filotto di risultati - sette utili consecutivi - che ha permesso ai lombardi di rilanciarsi in ottica salvezza: "Indubbiamente dei risultati dell'ultimo periodo dobbiamo essere soddisfatti, ma ci sono alcune gare, come quella appunto di domenica con la Pro Patria, che potevamo gestire meglio, tenendo il vantaggio acquisito: potevamo sfruttare meglio alcune occasioni. I tre punti sarebbero stati importanti, non dico che regalavano la sicura salvezza ma avrebbero messo un mattoncino importante in vista dei due scontri diretti con Pistoiese e Pergolettese che ci attendono in questo rush finale di campionato. Però è buon filotto, da li dobbiamo ripartire".