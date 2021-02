tmw Il Catania vuole blindare uno dei suoi leader: trattativa per il rinnovo di Nana Welbeck

Nana Welbeck è uno dei grandi perni del Catania. Classe 1994, il centrocampista di Accra, Ghana, è in scadenza nell'estate che verrà ma il club siciliano non vuole lasciarlo sfuggire. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il club sarebbe pronto a rinnovare il contratto del giocatore: scuola Brescia, poi Atalanta e poi tante esperienze in Europa tra Slovenia, Danimarca e Bosnia, a Catania gioca dall'estate del 2019 ed è diventato un leader della mediana. Suonano tante sirene di mercato, anche all'estero, e per non lasciarlo scappare il club etneo è pronto a rinnovarlo.