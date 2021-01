tmw Il Renate oltre la crisi economica. Possenti: "Mai fatto il passo più lungo della gamba"

vedi letture

Nell'intervista rilasciata a TMW, il difensore del Renate Marcello Possenti, fresco di laurea in Economia e Management con una tesi sul modello Renate rispetto alla crisi economica del calcio, ha spiegato quello che è, per così dire, il segreto del club: "Renate un modello? Credo proprio di si. E la gestione delle stagioni lo dimostra. Per la mia laurea ho avuto modo di analizzare diverse situazioni e annata, ma quello che contraddistingue la mia società di appartenenza è che la dirigenza non fa mai il passo più lungo della gamba: stabilisce un budget iniziale, e lo rispetta".