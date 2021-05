tmw Lecco, futuro da scrivere e Ds da riconfermare: ma due club monitorano Fracchiolla

In attesa di capire quello che sarà il futuro del Lecco, vari club stanno sondando il profilo del Ds bluceleste Domenico Fracchiolla, comunque in scadenza con la società lombarda.

Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il nome del direttore sarebbe finito sul taccuino del Pescara, ma anche su quello del Bari, che starebbe vagliando il suo profilo per inserirlo nell'entourage biancorosso. A ogni modo c'è appunto da valutare quello che intenderà fare il Lecco: se patron Paolo Di Nunno cambiasse repentinamente idea dopo aver detto di cedere la società, non è escluso il rinnovo.