tmw Lega Pro, si va verso il rinvio dei play off. Triestina-V. Verona potrebbe giocarsi domenica

vedi letture

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la Lega Pro questo pomeriggio, quando andrà in scena il Consiglio Direttivo, potrebbe decidere di far slittare di una settimana i play off rinviando quindi le gare in programma questo mercoledì. La decisione della Lega Pro dovrebbe essere quella di rinviare tutto di una settimana con Triestina-Virtus Verona, gara non disputata a causa del Covid-19, che si giocherà domenica per poi procedere con il secondo turno nella giornata di mercoledì 19 maggio.