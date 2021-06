tmw Palermo, lavori in corso per il rinnovo di Accardi

Andrea Accardi e il Palermo, prove di futuro ancora insieme. Lavori in corso per il rinnovo del contratto con adeguamento in linea con le prestazioni del capitano rosanero. Trattativa per il difensore che entrerà nel vivo nei prossimi giorni. Accardi-Palermo, al lavoro per continuare insieme...