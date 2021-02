tmw Renate, Anghileri: "Il pari contro il Monza lo scorso anno è tra i ricordi più belli"

Nell'intervista rilasciata a TMW, il capitano del Renate Marco Anghileri ha parlato, tra le altre, dei sei anni vissuti con le pantere, con le quali ha raggiunto le 200 presenze (domenica scorsa nella vittoriosa trasferta di Livorno): "Una sola foto è impossibile da scattare, per così dire, ogni anno è stato importante. Alla mia prima stagione qui, dopo i soli 9 punti collezionati fino a dicembre, ci salvammo, l'anno dopo centrammo i playoff all'ultima giornata in casa del Tuttocuoio, poi ci fu un anno al top con Cevoli. Arrivò un primo momento più duro, ma ci siamo subito risollevati, e questi ultimi due anni sono davvero esaltanti: il giusto premio per tutti noi, per il presidente che è il nostro primo tifoso, per tutti gli staff e per il Dg Crippa, una delle persone più umili che conosca. Però una partita che ho nel cuore è quella dello scorso anno contro il Monza, dove per altro ho militato 10 anni: loro erano già al tempo una corazzata, rimediare al doppio svantaggio e chiudere sul 2-2 al fotofinish è stato bellissimo".