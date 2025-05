Ufficiale Renate, dopo 10 anni è addio col terzino Anghileri: "Capitano per sempre"

Terminata la stagione con l’eliminazione al primo turno dei play off in casa Renate è arrivata quest’oggi una notizia che nessuno si aspettava. Dopo dieci anni di militanza, 337 presenze condite da 10 reti e 28 assist, il capitano Marco Anghileri lascia i colori nerazzurri non rinnovando di comune accordo con la società il contratto in scadenza a fine stagione.

Il classe ‘91, arrivato nel 2015 dal Monza, nell’ultima stagione ha collezionato 31 presenze con una rete contribuendo alla qualificazione ai play off del club brianzolo. Ora per lui si aprirà una nuova fase della sua vita con altri colori indosso. Questa la nota di saluto del club:

"Con grande emozione e profonda gratitudine, AC Renate comunica che, a partire dal 30 giugno, si concluderà il percorso comune con Marco Anghileri.

Dopo dieci stagioni in nerazzurro ci è difficile trovare le parole giuste per raccontare quanto quest’uomo – prima ancora che calciatore – abbia rappresentato per la nostra società.

La dedizione, la professionalità, l’attaccamento alla maglia. Tutto, in Marco, ha sempre parlato chiaro: è stato il miglior capitano e compagno di squadra che il nostro club potesse desiderare.

Grazie per tutto ciò che sei stato. E per come, giorno dopo giorno, hai rappresentato questi colori. Questa sarà per sempre casa tua.

Capitano per sempre".