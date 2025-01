Ufficiale Trapani, continua la rivoluzione di gennaio: preso l'attaccante Zak Ruggiero

La società FC Trapani 1905 comunica l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zak Ruggiero.

L’attaccante, classe 2001, è nato in Inghilterra. Cresciuto in Italia, a Crotone, con la formazione calabrese ha militato in tutto il settore giovanile fino all’esordio in prima squadra, in Serie B, nella stagione 2019/2020 in cui segnò anche la sua prima rete tra i professionisti. Dopo una breve parentesi con la Pro Vercelli, il passaggio alla Pro Sesto, in serie C, e successivamente alla Lucchese. Dal 2022/2023 fino a questa prima parte di stagione ha vestito la maglia dell’Audace Cerignola con cui ha collezionato complessivamente 83 presenze e 4 reti.

Ruggiero arriva a Trapani a titolo definitivo. Il giocatore si è già aggregato al gruppo vestirà la maglia numero 18.

"Ringrazio la società che mi ha voluto fortemente", ha dichiarato il neo calciatore granata. "Negli ultimi giorni l’operazione si è concretizzata e sono davvero felice di essere qui. Sono un trequartista offensivo, faccio delle giocate la mia forza. Un messaggio ai tifosi? Sono pronto a dare tutto e a divertirci insieme. Forza Trapani!"