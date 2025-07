Ufficiale Trapani, preso a costo zero Salines. Il difensore arriva da svincolato dopo il Foggia

Nuovo acquisto per il Trapani, che ha annunciato di aver acquisito le prestazioni del difensore Emmanuele Salines. Ecco quanto si legge nella nota dei siciliani:

"La società Fc Trapani 1905 comunica l’arrivo in maglia granata del calciatore Emmauele Salines. Difensore, classe 2000, arriva a Trapani da svincolato dopo le ultime due stagioni al Foggia con cui ha totalizzato 70 presenze, condite da 8 reti e 3 assist. Con i rossoneri Salines aveva già disputato un campionato di Serie D nella stagione 2019/2020. Successivamente, dopo una breve parentesi, con l’Ostiamare, nel 2021/2022 è tornato tra i professionisti vestendo la maglia della Feralpisalò con cui, in due stagioni, ha totalizzato 45 presenze tra campionato, play off e supercoppa Serie C.

Queste le sue prime parole da calciatore granata: «Sono felice di venire a Trapani perché me ne hanno parlato tutti benissimo e so che è una piazza molto calorosa come piace a me. Il presidente, il direttore ed il mister mi hanno voluto fortemente e spero di non deluderli. Sono un giocatore a cui piace giocare in difesa ma non mi faccio problemi a giocare anche in posizioni più avanzate, a completa disposizione del mister per tutti i ruoli che mi chiederà». Benvenuto in granata, Emmanuele!".

Nella foto dell'articolo, Salines dopo la firma con il Trapani.