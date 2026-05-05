Trento eliminato dai playoff, Trainotti: "Tanta delusione, avremmo meritato un epilogo diverso"

Finisce al primo turno l'avventura del Trento ai playoff. Dopo la sconfitta contro la Giana Erminio, il difensore Andrea Trainotti ha commentato: "C'è tanta delusione perché avremmo meritato un epilogo diverso, sono orgoglioso di quanto fatto e ci dispiace non essere andati avanti. Anno dopo anno stiamo facendo passi in avanti, ci prendiamo questo 5o posto come base per ripartire con ancora più ambizione. Un po' difficile dire cosa sia mancato, nel finale ci abbiamo provato a recuperarla ma loro a tratti ci sono stati superiori. A caldo non saprei dire se ci siano mancate energie, ma sapevamo che la Giana Erminio sia un avversario rognoso.

C'è tanta delusione ma quanto costruito quest'anno non può essere cancellato dall'amarezza di questi giorni. Di esperienza in campo non ce ne mancava, al netto di qualche calciatore acciaccato me incluso che mi porto dietro la pubalgia da un po'. Credo fosse il miglior 11 possibile considerati gli ultimi 15-20 giorni di allenamento".