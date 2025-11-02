Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Trento, Trainotti: "Vittoria importante, possiamo essere molto competitivi"

Trento, Trainotti: "Vittoria importante, possiamo essere molto competitivi"
Oggi alle 22:19Serie C
Alessandra Stefanelli

Andrea Trainotti, difensore centrale e capitano del Trento, ha espresso grande soddisfazione dopo il netto successo per 3-0 sulla Virtus Verona. In conferenza stampa, il leader gialloblù ha sottolineato l’importanza di mantenere sempre alta la concentrazione: “L’obiettivo è farmi trovare sempre pronto. Sono contento per la vittoria, anche se gli infortuni restano l’unica nota negativa. Speriamo di recuperare presto tutti e proseguire nel migliore dei modi questo campionato”.

Trainotti ha evidenziato il valore del gruppo e il potenziale ancora da esprimere: “Il nostro potenziale è alto, ma in tante partite i dettagli hanno fatto la differenza. Se riusciamo a limare questi aspetti, possiamo diventare una squadra davvero competitiva”.

Il capitano ha poi analizzato la prestazione contro la Virtus Verona, lodando l’intensità e l’atteggiamento della squadra: “Segnare subito ha indirizzato la partita. Anche sul 2-0 e sul 3-0 non ci siamo mai fermati, abbiamo continuato a pressare alto e questo ha messo in difficoltà gli avversari. È stata la chiave del successo”.

Infine, un pensiero per il giovane Corradi, protagonista di una stagione in crescita: “Sta facendo molto bene, per certi tratti mi ricorda me da giovane. È un prospetto interessante a livello nazionale e sono felice che sia con noi. Gli auguro il meglio per il futuro, sia con il Trento che per la sua carriera”.

