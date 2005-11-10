Ufficiale Treviso, nuovo innesto in attacco. Dal Genoa arriva Ndulue: "Club ambizioso a serio"

Il Treviso rinforza il pacchetto offensivo. Il club veneto ha infatti annunciato l'arrivo in prestito dal Genoa di Daniel Ndulue. Questo il comunicato ufficiale: "Il Treviso FBC è lieto di annunciare l’arrivo con la formula del prestito dal Genoa di Daniel Ndulue. Nativo di Assisi e calcisticamente cresciuto nel Bastia, Daniel si è fatto notare molto presto dagli osservatori rossoblù, che l’hanno portato in Liguria per farlo crescere nelle proprie giovanili. Il giovane ’07 fa quindi tutta la trafila del Genoa fino all’U20, arrivando nella scorsa stagione a disputare il campionato Primavera 1.

Autentico numero nove, fa della struttura fisica, della presenza in area di rigore e della capacità di giocare come riferimento offensivo le sue caratteristiche principali. Per mister Gorini un nuovo rinforzo in attacco che va ad aggiungersi al gruppo squadra: un profilo giovane e di prospettiva, pronto a vivere la prima esperienza nel calcio dei grandi e a proseguire il suo percorso di crescita".

Queste le sue parole al sito ufficiale del club: "Ho scelto Treviso perché la società è molto ambiziosa e seria, sono felice di essere qui. Spero di imparare molto, sono tra i più giovani e ho tanta voglia di prendere esempio dai più esperti: voglio fare una stagione importante e aiutare la squadra a raggiungere i nostri obiettivi".