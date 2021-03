Triestina, ancora buone notizie: nessuna nuova positività al Covid-19 dopo i tamponi di ieri

Dopo giorni alle prese con il Covid-19, tira un sospiro di sollievo la Triestina, che per il secondo giro di test medici non ha riscontrato nuove positività al virus. La partita contro il Padova, quindi, dovrebbe regolarmente giocarsi nel sabato che precede la Pasqua.

Questa la comunicazione del club alabardato:

"U.S. Triestina Calcio 1918 comunica che lo screening eseguito nella tarda mattinata di ieri non ha fatto riscontrare ulteriori positività nel gruppo squadra, rimangono quindi in isolamento nove tesserati, quattro dei quali calciatori. Nella giornata di domani il gruppo squadra effettuerà un nuovo ciclo di tamponi, a 48 ore di distanza dalla gara di campionato prevista sabato sera al “Rocco” contro il Calcio Padova, confermata salvo riscontro di ulteriori positività nel gruppo squadra al test in programma domani".