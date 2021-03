Triestina, nota del club: nessuna nuova positività. In isolamento ancora quattro calciatori

vedi letture

U.S. Triestina Calcio 1918 comunica che il giro di tamponi eseguito nella mattinata di ieri non ha fortunatamente evidenziato ulteriori positività nel gruppo squadra, rimangono quindi in isolamento nove tesserati, quattro dei quali calciatori. Nel pomeriggio di oggi la squadra, con il nulla osta dell’autorità sanitaria, ha svolto una seduta d’allenamento in un unico gruppo. Nel primo pomeriggio di domani - martedì 30 marzo - e giovedì 1 aprile, il gruppo squadra effettuerà due nuovi cicli di tamponi e qualora non venissero riscontrate nuove positività, gli allenamenti potranno proseguire in forma collettiva così come confermata sarà la disputa della gara di campionato prevista sabato sera al “Rocco” contro il Calcio Padova.